DFB-Pokal : Terzic lobt „erwachsenen“ BVB - Ungewohnte Hummels-Rolle

Kam in München von der Bank: BVB-Verteidiger Mats Hummels (l). Foto: Matthias Balk/dpa

München Borussia Dortmund gibt im DFB-Pokal eine erste Antwort auf die Frage, ob es offensiv auch ohne Langzeit-Ausfall Haller klappen kann. Ein Routinier bekommt vom Trainer ein Sonderlob.

Die wahre Antwort auf die Wirkung des langfristigen Haller-Ausfalls aber werden erst die echten sportlichen Ernstfälle in Bundesliga und Champions League geben. Terzic mochte darüber am Freitagabend nicht groß diskutieren. Der 39-Jährige betonte vielmehr das menschliche Schicksal bei Haller und widmete den Erfolg in der ersten Pokalrunde lieber dem 30-Millionen-Euro-Zugang, bei dem keiner sagen, wann er wieder Fußball spielen und Tore schießen kann.