DFB-Pokal Terzic nach „scheiß Abend“: Thema Meisterschaft vermessen

„Es wäre vermessen, darüber zu sprechen. Wir müssen das erst einmal von der Leistung her geraderücken“, sagte der 40-Jährige. Für ihn persönlich war es die erste Niederlage in dem Wettbewerb. 2021 hatte er noch mit dem BVB den Pokal in Berlin gewonnen, der Gegner hieß damals Leipzig - und war chancenlos.