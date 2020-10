Trainer Hamburger SV : Thioune: Beleidigungen großes gesellschaftliches Problem“

Hamburg HSV-Trainer Daniel Thioune ist nach eigener Aussage bei der Pokal-Niederlage des Hamburger Fußball-Zweitligisten im September in Dresden (1:4) von Fans des Drittligisten beleidigt worden.

Dabei seien „auch in Richtung meiner Person Worte benutzt worden, die nirgendwo hingehören“, sagt der 46-Jährige der „Sport Bild“. Dabei sei auch seine Hautfarbe ein Thema gewesen: „Das Offensichtliche, was mich am meisten verletzen könnte: das Aussehen und die Pigmentierung. Damit kann ich mittlerweile umgehen. Leider sind diese Art Beleidigungen immer noch ein großes gesellschaftliches Problem.“