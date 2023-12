Fußball Topduell Leverkusen-Stuttgart im Pokal-Viertelfinale

Die Viertelfinal-Partien werden am 30./31. Januar sowie am 6./7. Februar ausgetragen. Die Halbfinals sind für den 2./3. April terminiert, das Finale findet am 25. Mai in Berlin statt. Erstmals seit 20 Jahren haben es nur drei Bundesligisten ins Viertelfinale des Wettbewerbs geschafft. Neben den Bayern hatte sich auch Titelverteidiger RB Leipzig frühzeitig verabschiedet.