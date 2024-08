DFB-Pokal Topstart für Topp: Werders Neuzugang will in Liga nachlegen

Bereits in der Jugend lief Topp für Werder auf, dann wechselte er zum FC Schalke. Im Juni zog es den Jungstar wieder zurück in seine Heimat. „Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Bei meiner Familie, bei meinen Freunden. In meiner alten Heimat, wo ich alles kenne. Das hat es für mich einfacher gemacht“, berichtete Topp über seine unkomplizierte Eingewöhnungszeit an der Weser.