Braunschweig chancenlos Torjäger Ekitiké: „Wollen in Dortmund gewinnen“

Braunschweig · Eintracht Frankfurt hat auch in der neuen Saison einen Topstürmer. Im DFB-Pokal zeigt der Franzose seine Klasse. Nun will er auch in Dortmund für Furore sorgen.

20.08.2024 , 05:55 Uhr

Der Doppelpack im DFB-Pokal hat Frankfurts neue Sturmhoffnung Hugo Ekitiké selbstbewusst gemacht. „Wir fahren nach Dortmund, um zu gewinnen", sagte der 22 Jahre alte Angreifer mit Blick auf den Liga-Auftakt bei Borussia Dortmund am Samstagabend. Zum am Ende souveränen 4:1 im Erstrundenspiel des DFB-Pokals steuerte Ekitiké zwei Treffer bei. Vor allem sein überragender Außenrist-Pass auf den 1:0-Torschützen Farès Chaibi begeisterte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller aber. „Da sieht man seine Qualitäten. Den Ball mit dem Außenrist so zu spielen, das ist schon eine Topaktion", sagte der Eintracht-Coach. Ekitiké war im Winter von Paris Saint-Germain ausgeliehen worden, tat sich in seinem ersten halben Jahr bei der Eintracht aber noch schwer. Nun, nachdem er fest verpflichtet wurde und erstmals die komplette Vorbereitung mitgemacht hat, wirkt der Franzose deutlich fitter. „Es hat ihm gutgetan, dass er von Anfang an dabei war", sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung. „Allerdings ist da auch noch Raum zu Entwicklung." © dpa-infocom, dpa:240820-930-207696/1

