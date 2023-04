DFB-Pokal Trotz Sieglos-Serie: Spiele in München für Streich besonders

Anders als in der zweiten Runde und dem Achtelfinale des Pokalwettbewerbs wird anstelle von Noah Atubolu Stammtorhüter Mark Flekken zwischen den Pfosten stehen. Es gehe „um die Gesamtkonstellation“, sagte Streich mit Blick auf das Liga-Heimspiel am Samstag gegen die Bayern „und nicht darum, dass wir es Noah nicht zutrauen“, erklärte er. Verteidiger Philipp Lienhart (Oberschenkelverletzung) wird weiter ausfallen. Der Österreicher könnte aber möglicherweise am Samstag wieder dabei sein.