DFB-Pokal Tuchel lässt Rotation offen - Sané erfreut Hoeneß' Herz

Das Pokalerstrundenspiel heute (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ist für Tuchel die perfekte Gelegenheit, mit Blick auf das volle Programm der Münchner die Belastung zu verteilen. „Die Englischen Wochen gehen jetzt erst los“, sagte Tuchel. Am Wochenende geht es für die Münchner mit der reizvollen Bundesliga-Aufgabe bei RB Leipzig weiter. In der nächsten Woche steht das Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen an.