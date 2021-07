Ab Saison 2022/23 : TV-Vertrag perfekt: Mehr DFB-Pokal-Spiele im Free-TV

Berlin Der DFB nimmt vom kommenden Jahr an mehr Geld durch den DFB-Pokal ein - und die Fans können mehr Spiele ohne Zusatzkosten sehen.

Mit dem Verkauf weiterer Rechte an den Bezahlsender Sky, der alle 63 Spiele des DFB-Pokal zeigen darf, sowie an den Internetanbieter DAZN und Sport1 hat der DFB die Einnahmen aus der Rechteverwertung um mehr als 20 Prozent pro Saison gesteigert, wie es in einer Mitteilung hieß. Genauere Angaben machte der Verband nicht, der Schätzungen zufolge derzeit rund 55 Millionen Euro pro Saison kassiert.