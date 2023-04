DFB-Pokal Union-Coach Fischer fordert: „Einiges besser machen“

„Wir müssen einiges besser machen als im letzten Aufeinandertreffen“, sagte der Schweizer vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei der Eintracht am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und Sky). Sein Team habe beim 2:0 gegen die Hessen im Stadion An der Alten Försterei am 19. März Mühe gehabt und „viel Glück gebraucht“.