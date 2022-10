DFB-Pokal : Union legt Heidenheim-Komplex ab: Nach 2:0 im Achtelfinale

Berlin Sechs Spiele ohne Niederlage gegen Union Berlin. Auf diese Serie konnte der 1. FC Heidenheim zurückblicken. Im Pokal rücken die Eisernen die Verhältnisse gerade und ziehen ins Achtelfinale ein.

Union Berlin hat seinen Heidenheim-Komplex überwunden und problemlos das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Drei Tage nach dem allseits bewunderten 2:0 gegen Borussia Dortmund setzte sich der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim durch. Timoteusz Puchacz (7. Minute) mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Eisernen und Sven Michel (52.) erzielten vor 21 029 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei die Treffer für die Berliner. Zu Zweitliga-Zeiten hatte Union zwischen 2016 und 2019 die letzten sechs Vergleiche gegen Heidenheim nicht gewinnen können.

Nach dem Dortmund-Coup mussten Kräfte geschont werden. Das machte Fischer mit seiner Startelf deutlich, in der gleich fünfmal rotiert wurde. Und wieder einmal hatte der Union-Coach ein glückliches Händchen. Puchacz hat noch keine Bundesliga-Minute in dieser Saison absolviert. Gegen den Zweitligisten durfte er mal ran. Nach sieben Minuten stand der Pole genau richtig und schoss aus kurzer Distanz zur frühen Führung ein. Was das bedeutet, wissen mittlerweile alle Kontrahenten. Nach Rückstand hat in dieser Spielzeit keiner gegen die Eisernen noch gewonnen.