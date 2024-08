Erste Runde des DFB-Pokals VfB hofft im Pokal auf schnelle Wiedergutmachung

Eine Startelf-Garantie gab Stuttgarts Trainer dem 20-jährigen Anrie Chase. Der Verteidiger war in Freiburg eingewechselt worden und hatte einen guten Eindruck hinterlassen. Nun soll er in der personell nach wie vor schwer gebeutelten Defensive von Anfang an spielen. Nationalstürmer Deniz Undav, der erst verspätet in die Vorbereitung eingestiegen war und noch etwas Trainingsrückstand hat, werde diesmal zunächst auf der Bank sitzen, kündigte Hoeneß an.