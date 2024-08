DFB-Pokal VfB vertreibt die Sorgen - Vorfreude auf Auslosung in Monaco

Beim VfB Stuttgart ist das Lächeln zurück. Der souveräne 5:0 (3:0)-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster vertrieb die Sorge vor wachsender Verunsicherung. Anders als bei der unglücklichen Niederlage im Supercup gegen Leverkusen (3:4 i.E.) und der ernüchternden 1:3-Schlappe zum Ligaauftakt in Freiburg gab es wieder Grund zur Freude. „Es war Druck drauf heute“, bekannte Trainer Sebastian Hoeneß in Anspielung auf den missratenen Saisonstart. „Bei uns haben sich viele neue Dinge ergeben im Sommer. Dafür brauchen wir Zeit und erfolgreiche Spiele. Solche Siege wie heute helfen sicher.“