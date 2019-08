Pokal-Derby beim FCK : Vier verletzte Mainzer Fans durch Abbrennen von Pyrotechnik

Kaiserslautern Beim Abbrennen von Pyrotechnik während des Pokal-Derbys beim 1. FC Kaiserslautern sind nach Angaben der Polizei mindestens vier Fans des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 leicht verletzt worden.

Zudem waren einige FSV-Anhänger nach der 0:2-Niederlage ihrer Mannschaft in den Innenraum gestürmt und hatten den Ordnungsdienst attackiert. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. „Wir werden die Leute in Regress nehmen, wenn sie ermittelt werden“, kündigte Mainz-Präsident Stefan Hofmann an.