DFB-Pokal : Werder scheitert im Pokal - Bayern, BVB und Union weiter

Berlin Im Elfer-Krimi kommt für Werder Bremen das Aus im DFB-Pokal. Bayern, Stuttgart und Union siegen - Borussia Dortmund und der SC Freiburg zittern sich hingegen weiter.

Neben den beiden Top-Clubs zogen am Mittwochabend auch die Bundesligisten VfB Stuttgart, Union Berlin und SC Freiburg in die nächste Runde ein. Im Achtelfinale stehen zudem neben Paderborn die weiteren Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und SV Sandhausen.

Torhagel bei den Bayern

Freiburg gewinnt in vorletzter Minute

Düsseldorf besiegt Ligarivalen

Bremen unterliegt im Elfmeterschießen

Werder stolperte dagegen in Paderborn. Felix Platte (22. Minute) und Sirlord Conteh (43.) brachten die Gastgeber bereits mit 2:0 in Führung, doch Leonardo Bittencourt (65.) und Mitchell Weiser (84.) retteten Bremen mit ihren Toren in die Verlängerung. Am Ende musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem Bittencourt als einziger Bremer Spieler verschoss. SCP-Torwart Leopold Zingerle parierte seinen Versuch.