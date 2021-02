DFB-Pokal : Werder wieder im Viertelfinale: Souveräner Sieg gegen Fürth

Bremen Der DFB-Pokal wird allmählich wieder zum Werder-Wettbewerb. Die Bremer ziehen wieder ins Viertelfinale ein. Das 2:0 gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ist verdient - und wichtig für die leeren Kassen.

Kurz gezittert, am Ende souverän: Werder Bremen hat zum vierten Mal in Serie das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (1:0).

„Das war ein hochverdienter Sieg“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Seine Mannschaft sei von Beginn an hochkonzentriert gewesen. „Das einzige Manko ist, dass wir heute sehr viele Tore mehr hätten schießen können. So kann ein Spiel immer noch kippen, aber am Ende war es ein sehr souveräner Sieg.“

Das Weiterkommen ist für die Bremer auch aus finanzieller Sicht von großer Bedeutung. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben riesige Lücken in die Kassen der Norddeutschen gerissen. Und da der Club in der zu Ende gegangenen Transferperiode keine Erlöse durch Transfers mehr erlösen konnte, helfen die Pokal-Einnahmen auf jeden Fall weiter.

Anders als zuvor beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 in der Liga waren die Bremer gegen Fürth von Beginn an hellwach und setzten die Gäste aus Franken mit mutigem Spiel unter Druck. Werder-Coach Florian Kohfeldt hatte dieses Mal auf Routine statt Jungend gesetzt. So kehrten Ludwig Augustinsson für Felix Agu und Kevin Möhwald für Jean-Manuel Mbom in die Anfangself zurück. Und Möhwald war es auch, der die Grün-Weißen in der zwölften Minute in Führung brachte. Nachdem Fürths Torwart Sascha Burchert nach einer Ecke einen wuchtigen Kopfball von Milos Veljkovic noch hatte parieren können, staubte Möhwald zum 1:0 ab.