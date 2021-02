Trotz Corona-Pandemie : DFB-Präsident Keller sicher: Fußball-EM findet statt

Glaubt an die Durchführung der Fußball-EM 2021: DFB-Boss Fritz Keller. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main DFB-Präsident Fritz Keller geht fest davon aus, dass die Fußball-EM in diesem Sommer steigen kann.

„Ich bin sicher, dass die Europameisterschaft stattfindet. In Deutschland haben der DFB und die DFL unter der Leitung von Prof. Tim Meyer (...) Hygienekonzepte entwickelt. Wir haben dabei ein Konzept für den Profifußball hinbekommen, das sehr verantwortlich ist“, sagte Keller dem „Sportbuzzer“.

Er hoffe noch immer sehr, dass auch der ursprüngliche Plan mit zwölf Städten in zwölf Gastgeberländern funktioniert. „Was aber internationale Fans in den Stadien angeht, da bin ich zurückhaltend“, fügte der 63-Jährige an.