Common Goal : DFB-Präsident Keller spendet für soziales Projekt

Frankfurt/Main DFB-Chef Fritz Keller spendet ein Prozent seines Gehalts für ein soziales Projekt. Das teilte die Initiative Common Goal mit.

„Die Corona-Krise hat uns in diesem Jahr deutlich vor Augen geführt, wie sehr wir innerhalb unserer Gesellschaft voneinander abhängig sind und dass wir die enormen sozialen Herausforderungen unser Zeit nur gemeinsam bewerkstelligen können“, wurde Keller in der Mitteilung zitiert. Er unterstützt mit seiner Spende konkret das vor 15 Jahren initiierte Sozialprojekt Spirit of Football in Erfurt.