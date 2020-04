Corona-Krise : DFB-Vize Koch: Staat soll Amateurfußball helfen

Berlin DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat im Zuge der Corona-Krise staatliche Hilfen für den Amateurfußball gefordert.

Der DFB könne diese Hilfe nicht leisten, so Koch: „25.000 Fußballvereine in Deutschland: Wenn unser Schatzmeister nur jedem dieser Vereine 2000 Euro zukommen lassen würde, wären das 50 Millionen. Das wäre für den DFB auch nicht ansatzweise verkraftbar.“ Dazu wären 2000 Euro dauerhaft nicht genug.

Dabei denkt Freitag etwa an andere Institutionen. „Es wäre ja auch mal eine Idee, an den Internationalen Dachverband, nämlich das Internationale Olympische Komitee heranzutreten, wo ja bekanntlich durchaus größere Summen in der Regel auf dem Konto sind.“ Der DOSB hatte Anfang der Woche bereits einen eigenen Solidarfonds zur Förderung der „Vielfalt des Vereins- und Verbandsports“ in Krisenzeiten mit einer Million Euro aufgelegt.