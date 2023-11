Fußball DFB-Vize zu Gewaltspirale: Vereine „macht- und lustlos“

Am Wochenende waren Braunschweiger Fans erneut involviert. 28 Anhänger hatten vor der Partie zwischen ihrem Club und dem VfL Osnabrück einen Bus mit Gästefans an einer Tankstelle gestoppt und wollten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Begleitende Polizisten schritten ein und nahmen die Fans in Gewahrsam. Bereits einige Tage zuvor hatte die Polizei eine Massenschlägerei mit etwa 170 Personen bei einem U19-Spiel in Wolfsburg zwischen Braunschweig- und VfL-Anhängern verhindert.