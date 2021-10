Fußball-Weltmeisterschaft : DFB „zufrieden“ mit Verzicht auf FIFA-Kongress im WM-Streit

Zürich Eine Kampfabstimmung über die umstrittene Fußball-WM alle zwei Jahre noch vor Weihnachten ist vorerst vom Tisch. Der DFB zeigt sich „zufrieden“. Gianni Infantino muss eine gemeinsame Lösung finden.

Nach dem energischen Veto aus Europa und dem Verzicht des FIFA-Councils auf ein Votum vor Weihnachten klammerte sich der Präsident des Weltverbands an die Hoffnung auf eine gemeinsame Lösung. Er deutete bereits ein mögliches Einlenken an. „Wir möchten diesen Konsens erreichen. Wie dieser aussieht, das werden wir sehen“, sagte Infantino in Zürich.