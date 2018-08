später lesen Medienbericht DFL führt Abseitslinie und Fan-Infos bei Videobeweis ein FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Der Videobeweis in der Fußball-Bundesliga soll einem Medienbericht zufolge von der kommenden Saison an mit virtuellen Abseitslinien und mehr Erklärungen für die Zuschauer in den Stadien verbessert werden. dpa