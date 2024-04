Fußball DFL schüttet im Juni 80 Millionen Euro weniger an Clubs aus

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) schüttet in zwei Monaten weniger Geld an die 36 Proficlubs aus als geplant. „Die Auskehrungsrate Juni 2024 wird von ursprünglich 127 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro gekürzt“, heißt es in einem DFL-Schreiben an die 36 Clubs, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatten die „Bild“ und der „Kicker“ darüber berichtet.