Vor Kartellamt-Entscheidung : DFL verteidigt 50+1-Ausnahmeregelungen

Berlin Die 50+1-Regel im deutschen Fußball liefert immer wieder Anlass für Debatten um den Einfluss von Investoren. Das Kartellamt will bald über Ausnahmeregeln entscheiden.

Wie die ARD-„Sportschau“ und der „Kicker“ berichteten, geht das aus der 16-seitigen Stellungnahme der Liga an das Bundeskartellamt im 50+1-Prüfverfahren hervor. „Der DFL e.V. teilt nicht die vorläufige Beurteilung, dass die 50+1-Regel in ihrer Gesamtheit aufgrund einer Zusammenschau mit der sogenannten Förderausnahme kartellrechtswidrig sei (...)“, heißt es demnach in dem Schreiben vom 29. September.

„Die mit der Grundregel verfolgten Ziele werden nicht durch die erteilten Förderausnahmen konterkariert, sondern setzen sich in der Regelung zur Förderausnahme - wenn auch in anderer Ausgestaltung - konsistent fort“, heißt es weiter. Einige „Argumente und Tatsachen“ hätten vom Kartellamt „noch keine oder keine hinreichende Berücksichtigung gefunden“. Auf Anfrage der „Sportschau“ teilt die DFL mit, dass sie sich dazu aktuell nicht öffentlich äußern werde.

Die DFL argumentiert, dass es eine unverhältnismäßige Bevorteilung der drei Clubs im sportlichen Wettbewerb nicht gebe. Das versuchte sie unter anderem in einer Tabelle zu belegen, die zeigt, wie häufig die drei Clubs eine Qualifikation zur Champions League oder zur Europa League verpasst haben. Zudem hätten sich in keiner der anderen Top-Ligen Europas seit 2010 so viele unterschiedliche Vereine für den Europapokal qualifiziert wie in Deutschland. Dies dokumentiere „die langfristige Ausgeglichenheit des Bundesliga-Wettbewerbs“.