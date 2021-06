EM-Achtelfinale : Dolberg trifft doppelt: Dänemark besiegt Wales

Kasper Dolberg freut sich über sein zweites Tor in der Achtelfinal-Begegnung. Foto: Olaf Kraak/Pool EPA via AP/dpa

Amsterdam Dänemark macht aus dem Viertelfinale in Amsterdam ein Heimspiel. Kasper Dolberg, der Vertreter des Leipziger Stürmers Yussuf Poulsen, wird zum Mann des Tages.

Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand bejubelte im ersten K.o.-Spiel der Fußball-Europameisterschaft einen ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg gegen Wales. Der frühere Ajax-Profi Kasper Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+6) trafen in Amsterdam. Die Skandinavier fordern nun am Samstag in Baku den Gewinner der Partie Niederlande - Tschechien.

16.000 Zuschauer waren bei der Partie zugelassen und verwandelten die Amsterdam Arena für die Dänen in ein Heimspiel. So fiel es für die Skandinavier auch nicht groß ins Gewicht, dass sie erstmals nicht in Kopenhagen antreten durften. Schon den ganzen Tag über hatten ihre Fans in der Grachten-Stadt für ausgelassene Stimmung gesorgt.