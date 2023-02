Hamburger SV : Doping-Fall Vuskovic nach Beweisaufnahme vertagt

Frankfurt/Main Der HSV-Profi Mario Vuskovic beteuert vor dem DFB-Sportgericht seine Unschuld. Er ist positiv auf das Blutdopingmittel Epo getestet worden. Offen ist, ob nächste Woche ein Urteil gesprochen wird.

Das DFB-Sportgericht hat im Dopingfall des HSV-Profis Mario Vuskovic den ersten Verhandlungstag nach Zeugenaussagen und Beweisaufnahme beendet. Offen ist nach der vierstündigen Sitzung am 3. Februar beim Deutschen Fußball-Bund, ob bereits am 9. Februar das Urteil in dieser Causa gesprochen wird.