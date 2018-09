Kaiserslautern dreht erst das Spiel und kassiert spät den Ausgleich

Das kleine Fortuna Köln hat den großen 1. FC Kaiserslautern geärgert. Die Mannschaft von Trainer Michael Frontzeck kam zu Hause nicht über ein 3:3 hinaus.

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steckt weiter in der Krise. Der Zweitliga-Absteiger kam im Montagsspiel des 7. Spieltages gegen Fortuna Köln in einer spannenden Partie nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus. Das Team von Trainer Michael Frontzeck liegt mit sieben Punkten nur auf Platz 17, Fortuna Köln ist Siebter.

Vor 17.588 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion brachte Robin Scheu (9.) die Gäste bereits früh in Führung, Moritz Hartmann erhöhte nach einer halben Stunde. Die Roten Teufel hatten aber die richtige Antwort parat, Timmy Thiele (35.) und Julius Biada (44.) glichen noch vor der Halbzeitpause aus.

Im zweiten Durchgang vergab Hartmann mit einem verschossenen Elfmeter (63.) die große Chance auf den Sieg für die Kölner. In einer packenden Schlussphase traf Theodor Bergmann (87.) zur FCK-Führung, ehe Bone Uaferro (90.+1) noch der Ausgleich gelang.

Noch vor dem Spiel hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Fortuna Köln wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro belegt. Im Spiel am 28. Juli gegen Preußen Münster hatte ein Kölner Zuschauer einen Bierbecher in Richtung des Schiedsrichter-Teams geworfen, das sich auf dem Weg in die Kabine befand. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

(sef)