32. Spieltag : Drittliga-Aufstiegskampf bleibt spannend - Jena steigt ab

Duisburg Spitzenreiter MSV Duisburg verpasst den dritten Sieg in Serie, Eintracht Braunschweig setzt seinen Lauf fort: Auch nach 32 Spieltagen ist das Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga packend. Im Abstiegskampf ist hingegen die erste Entscheidung gefallen.

An der Tabellenspitze leistete sich der MSV Duisburg einen kleinen Patzer und verhinderte beim 1:1 (0:1) gegen die Würzburger Kickers am Samstag nur mit großer Mühe eine Niederlage. Der eingewechselte Kurt Karweina sicherte dem Revierclub mit seinem Treffer in der 92. Minute noch einen Punkt.

Duisburg verpasste den dritten Sieg in Folge und hat mit 55 Zählern nach 32 Spieltagen nur noch einen Punkt mehr als die Verfolger FC Bayern München II und Eintracht Braunschweig. Die nicht aufstiegsberechtigte Bayern-Reserve bezwang Verfolger SV Waldhof Mannheim am Sonntag mit 3:2 (3:1), Braunschweig gewann mit 2:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat SG Sonnenhof Großaspach und bleibt auch im fünften Spiel nach der Corona-Pause ungeschlagen. Würzburg ist mit 51 Zählern in Lauerstellung - punktgleich mit dem FC Hansa Rostock. Rostock gelang beim 1:0 (0:0) bei 1860 München der dritte Erfolg in Serie.