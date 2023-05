Fußball Drittligisten wollen bei Investoren-Deal profitieren

Insgesamt 16 Fußball-Drittligisten wollen bei einem möglichen Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL) ebenfalls profitieren. Die Clubs haben demnach in einem Brief an die DFL eine Beteiligung gefordert. Das Schreiben, das auch der dpa vorliegt, soll in dieser Woche auch dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugestellt worden sein, hatte zuvor die ARD-Sportschau berichtet.