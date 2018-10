später lesen 2. Liga Duisburg beurlaubt Trainer Gruew - Lieberknecht Nachfolger FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Torsten Lieberknecht soll den MSV Duisburg vor dem Absturz in die 3. Fußball-Liga bewahren. Der 45-Jährige, der in den vergangenen zehn Jahren Eintracht Braunschweig trainierte, wird am Dienstag als Nachfolger des beurlaubten Ilja Gruew vorgestellt. dpa