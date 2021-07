Vor Viertelfinalspielen : Ein Bundesliga-Team spielt weiter EM - Aber Bayern raus

Düsseldorf Die Viertelfinals der Fußball-EM finden ohne Deutschland statt - aber nicht ohne in Deutschland spielende Profis. Nur zwei der acht Viertelfinalisten kommen ohne Spieler aus der Bundesliga aus.

Besonders präsent ist Borussia Dortmund, das quasi das erste Fernduell gegen Serienmeister FC Bayern gewann. Denn während die 14 Bayern-Profis - acht Deutsche, vier Franzosen, der Pole Robert Lewandowski und der (jetzt abgewanderte) Österreicher David Alaba - allesamt raus sind, stellt der BVB sieben Spieler in vier Teams. Den noch als Stuttgarter ins Turnier gegangenen Schweizer Gregor Kobel mitgerechnet, sind es sogar acht. In jedem der vier Viertelfinals ist mindestens ein Dortmunder vertreten.

Dass die Bundesliga auch ohne die Bayern so breit vertreten ist, stärkt ihren Ruf. Der ohnehin gut ist, wie Lutz Pfannenstiel erklärt. „Die Bundesliga wird europaweit als Top-3-Liga betrachtet. Nicht nur in Ländern wie der Schweiz oder Österreich, sondern auch in großen Teilen Osteuropas wird sie als die Liga überhaupt gesehen, mindestens nach der englischen Premier League“, sagt Pfannenstiel, der auf allen Kontinenten spielte, derzeit den Aufbau des MLS-Profiteams St. Louis City in den USA leitet und bei der EM als Experte unter anderem für die britische BBC und den Schweizer Sender SRF dabei ist.