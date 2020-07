3. Liga : Eintracht Braunschweig erster Aufsteiger - Münster steigt ab

Braunschweig Einen Spieltag vor Schluss ist im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga die erste Entscheidung gefallen. Weitere fünf Teams können sich noch Hoffnungen machen. Für Preußen Münster steht der Abstieg fest.

Dabei profitierte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen vor allem von einem späten Tor des nicht aufstiegsberechtigten Spitzenreiters FC Bayern München II zum 2:2 gegen Duisburg. „Wir können es noch nicht so richtig realisieren, dass da am Ende noch der Ausgleich in München fällt“, sagte Antwerpen nach der Partie auf Magentasport. „Ich denke, wir werden eine lange Nacht haben.“ Mit 64 Punkten sind die Braunschweiger nicht mehr von einem der direkten Aufstiegsplätze zu verdrängen.

Die deutliche bessere Ausgangslage hat der FSV. Die Zwickauer konnten sich im direkten Duell mit 2:1 durchsetzen und ziehen mit 43 Punkten am sächsischen Konkurrenten vorbei. Der Klassenverbleib entscheidet sich am letzten Spieltag im Fernduell. Der CFC (41 Punkte) muss am Samstag gegen Hansa Rostock gewinnen sowie auf eine Zwickauer Niederlage in Mannheim hoffen.