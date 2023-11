Fußball-Oberliga FC Bitburg kommt zum Derby der Gegensätze ins Moselstadion

Mit einer bärenstarken Rückrunde katapultierte sich der FC Bitburg in der vergangenen Saison auf Platz eins in der Rheinlandliga und stieg nur drei Jahre nach dem Sprung aus der Bezirksliga bereits in die Oberliga auf. Personelle Kontinuität wird in der Bierstadt großgeschrieben. Finanzielle Mittel, um den Kader wesentlich zu verstärken, fehlten. „Wir haben unsere Mannschaft nicht krass verändert, wussten deshalb, dass es schwer für uns wird. Dennoch hätten wir schon gedacht, dass wir zu Beginn der Rückserie ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben als die bisherigen 13“, sagt Trainer Fabian Ewertz. Bis auf die 1:5-Niederlagen im Hinspiel gegen die Eintracht und bei Mitaufsteiger Quierschied hielten die Südeifeler in vielen Partien spielerisch durchaus gut mit. Dann patzte mal der Torwart, gab es Fehler in der Abwehr, wurden klare Chancen vergeben oder handelte man sich Platzverweise ein (insgesamt sechs). Der Bitburger Coach macht das in erster Linie an der mangelnden Oberliga-Erfahrung fest. Hinzu kam der Spielplan mit den vielen englischen Wochen, der dem FCB extrem zu schaffen machte. Um in der Endabrechnung zumindest den möglicherweise rettenden siebtletzten Platz zu erreichen, lassen sie beim FCB nichts unversucht und setzen fürs neue Jahr auf wiedergenesene Spieler und Neuverpflichtungen (unter anderem den früheren Trierer Angreifer Amodou Abdullei, TV berichtete).