Fußball : Nach Schlägereien vor Trierer Regionalliga-Spiel: Warum nun die Kriminalpolizei ermittelt

Foto: lr/Schwäbische Post

Nachdem es vor dem Fußball-Regionalliga-Duell zwischen dem VfR Aalen und Eintracht Trier am vergangenen Wochenende zu Schlägereien in der Aalener Innenstadt gekommen war, ist nun die Kriminalpolizei mit in die Ermittlungen eingestiegen. Was dahinter steckt.