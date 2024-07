3:0 gegen Mainz! Eintracht Trier düpiert Bundesligisten (mit Fotos)

Morbach · Der SVE feiert vor knapp 2000 Zuschauern in Morbach einen Testspiel-Coup. Was fangen die Moselaner nun mit der Überraschung an? Wie die Beteiligten die 90 Minuten einordnen.

18.07.2024 , 23:22 Uhr

Tolle Kulisse: Knapp 2000 Zuschauer verfolgten in Morbach die Partie zwischen Eintracht Trier und dem FSV Mainz 05. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz