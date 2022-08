Junioren-Fußball : A-Junioren-Bundesliga: Gute Chancen, aber keine Punkte für Eintracht Trier

Roßdorf Fußball-A-Junioren-Bundesliga: Eintracht Trier verliert zum Start mit 0:3 bei Darmstadt 98.

Mit gemischten Gefühlen trat die U19 von Eintracht Trier die Heimreise nach dem 0:3 bei Darmstadt 98 an. Im ersten A-Junioren-Bundesligaspiel einer Mannschaft mit der Porta auf der Brust nach mehr als 16 Jahren stand am Ende eine klare 0:3 (0:2)-Niederlage. Doch Trainer Jan Stoffels hatte in der Partie in Südhessen die Gewissheit gewonnen, „dass wir mithalten konnten und in der ersten Hälfte sehr gute Möglichkeiten hatten“.