Fußball: Ex-Trierer bei Hessen Kassel Alban Meha: Der Freistoß-Künstler hat nichts verlernt

Kassel/Trier · Obwohl er nur eine Saison bei Eintracht Trier gespielt hat – und das vor zwölf Jahren –, zaubert der Name Alban Meha den SVE-Fans immer noch ein Lächeln ins Gesicht. Hinter dem mittlerweile 37-Jährigen liegen ereignisreiche Jahre – in Paderborn, der Türkei, Saudi-Arabien, Jordanien, Dubai. Nun ist er zurück in Deutschland – und trifft mit Hessen Kassel in der Regionalliga an diesem Samstag (14 Uhr) erstmals auf die Moselaner. Für den Edel-Techniker ein besonderer Moment.

19.05.2023, 12:03 Uhr

Alban Meha hat bei Eintracht Trier nicht nur, aber vor allem mit seinen Freistößen Eindruck hinterlassen. Zum Ende der Karriere mit einer erstaunlichen Reiseroute spielt der mittlerweile 37-Jährige nun bei Hessen Kassel (Bild weiter unten), Triers Gegner am heutigen Samstag in der Regionalliga. Foto: g_sport <g_sport5@volksfreund.de>

Wer im Fußball-Geschäft unterwegs ist, muss eins wissen: Planbar erscheint vieles, doch oftmals kommt es anders als gedacht. Alban Meha kann ein Lied davon singen. Seine Karriere trägt durchaus Züge eines Märchens. Er schaffte es als ,Spätberufener‘ aus der Regionalliga in die Bundesliga. 2010 kam der Kosovare vom SSV Reutlingen zu Eintracht Trier. An der Mosel avancierte der Mittelfeldspieler zum Fußball-Künstler mit dem feinen Fuß. Seine Freistöße – eine Augenweide und effektiv zugleich.