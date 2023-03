Vor dem Regionalliga-Abstiegs-Gipfel Ein Trierer in Worms: Freundschaften ruhen für 90 Minuten

Am trainingsfreien Donnerstag ist Alexander Shehada mal wieder in der Heimat. Zwei Tage nach dem überraschenden Remis seines Clubs Wormatia Worms beim TSV Steinbach Haiger hat der 22-Jährige Zeit, zu Hause bei den Eltern in Tarforst vorbeizuschauen. Dort, wo er geboren und aufgewachsen ist. Kraft tanken, vor dem „ersten Endspiel um den Klassenerhalt“, wie Shehada das Regionalliga-Duell der Wormatia am Sonntag, 14 Uhr, gegen Eintracht Trier einstuft.