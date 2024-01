Historischer Triumph Vor 20 Jahren: Eine Goldmedaille für den Eintracht-Trier-Stürmer

Braham ist seit über 20 Jahren in Deutschland zu Hause. Seine beiden Töchter Emilia (17) und Eyla (14) sind talentierte Akrobatinnen – und Sohn Adam könnte in die Fußstapfen des Vaters treten: Der 13-Jährige spielt in der Offensive in der U14 von Borussia Dortmund. „Er kann auf drei Positionen spielen“, sagt Braham, der in Trier vor allem in der ersten Saison nach dem Zweitliga-Aufstieg auftrumpfte. Da gelangen ihm in den ersten 15 Spielen zehn Tore. Kurz darauf folgte die Einladung in die Nationalmannschaft.