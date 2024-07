Saison-Vorschau Fast 2000 Regionalliga-Einsätze: Ist für Eintracht Trier mehr drin als ,nur‘ der Klassenerhalt?

Analyse | Trier · Der SVE ist als Meister durch die Fußball-Oberliga gefegt und hinterließ auch in der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison einen formidablen Eindruck. Wie sorgenfrei kann die Spielzeit also werden, in die Trier am Freitag mit dem Heimspiel-Kracher gegen den FC Homburg startet?

25.07.2024 , 08:33 Uhr

Aus seinem Gesicht spricht Entschlossenheit: Eintracht Trier – mit dem neuen Vizekapitän Henri Weigelt – geht guten Mutes in die Saison. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz