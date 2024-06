Ausblick Bei Eintracht Trier beginnt eine neue Zeitrechnung

Viermal Training pro Woche, abends um 18 Uhr: Das war - grob zusammengefasst – das Pensum für die in vielen Fällen parallel berufstätigen Spieler von Eintracht Trier in den vergangenen Jahren. Das reichte, um in der Oberliga eine gute Rolle zu spielen und in der zurückliegenden Spielzeit sogar die meisten Teams richtig herzuspielen. Das langte aber bei weitem nicht, um in der Regionalliga bestehen zu können.