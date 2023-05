Fußball-Regionalliga Südwest Jetzt ist’s besiegelt! Eintracht Trier steht als sportlicher Absteiger fest

Die Köpfe gingen nach unten, mancher Blick richtete sich ins Leere. Was absehbar war, ist nun Gewissheit: Eintracht Trier ist nach nur einem Jahr in der Regionalliga Südwest sportlich abgestiegen. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand zum rettenden 15. Platz zehn Punkte – Hessen Kassel gewann sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II mit 1:0. Der SVE ist nach dem 1:1 bei der TSG Balingen nun sogar Tabellen-Letzter, nachdem Rot-Weiß Koblenz beim FSV Frankfurt mit 2:1 siegte. Da auch Wormatia Worms gewann (4:1 in Aalen) ist auch Platz 16 in weite Ferne gerückt (sieben Punkte Rückstand).