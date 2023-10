Besuch im Gefängnis Eintracht-Spieler im Trierer Knast

Vor der Reise ins Ungewisse steht die Abgabe der Ausweise. Vier Spieler von Eintracht Trier sind zu Besuch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Trier. Daniel Hammel, Robin Garnier, Jason Thayaparan und Maximilian Uhlig sind schon seit Tagen gespannt, was sie hinter den Mauern des Gebäudes in der Trierer Gottbillstraße erwartet, an dem sie schon so oft vorbeigefahren sind.