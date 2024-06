INTERVIEW MARCO FUCHS (Der Spiegel) „Fürs Moselstadion habe ich noch keinen Ersatz gefunden“

Zehn Fragen, zehn richtige Antworten? Wer das beim „Spiegel“-Fußballquiz vorweisen kann, darf schon ein bisschen stolz sein. Denn leicht macht es Marco Fuchs den Fußball-Fans nicht. Auch

Google kann nicht immer helfen. Warum der Sportjournalist und Buch-Autor nach über 3000 Fragen immer noch viel Spaß am Quiz hat, warum in Hamburg in der „Spiegel“-Kantine samstags öfter Eintracht-Trier-Spiele laufen und welche berühmten Fußballer-Sprüche wohl nie gesagt wurden? Hier lesen Sie’s.