Fußball-Regionalliga Südwest: Der Coach kann’s nicht fassen: Eintracht Trier unterliegt Homburg mit 1:4

Einem frühen Rückstand hinterherrennen – sarkastisch gesprochen könnte man meinen, das gehört bei der Eintracht zum Matchplan. Dem ist natürlich nicht so, und dennoch passiert es dem SVE aktuell immer und immer wieder. So auch am Freitagabend im vorletzten Saisonheimspiel gegen den FC Homburg. Vierte Minute: Alexander Cvetkovic, zuletzt eigentlich nicht von der allgemeinen Verunsicherung erfasst, vertändelte in höchst gefährlichem Raum vor dem eigenen Tor den Ball. Nutznießer Fanol Perdedaj brauchte den Ball zur Homburger Führung nur noch einzuschieben. Was für ein Geschenk der Moselaner.