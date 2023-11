Fußball-Oberliga Derby Eintracht Trier – FC Bitburg: Feuerwerk auf und neben dem Platz

Die Uhr zeigte gerade mal schlappe 36 Sekunden an. Nach noch nicht einmal einer Minute ging Eintracht Trier im Oberliga-Derby gegen den FC Bitburg vor der starken Kulisse von 3524 Zuschauern im Moselstadion in Führung. Vincent Boesen war per Drehschuss erfolgreich, nachdem Maurice Wrusch den Ball in die Mitte gespielt und Sven König das Spielgerät sanft weitergeleitet hatte.