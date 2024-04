Topspiel in der Fußball-Oberliga „Wir sind das gallische Dorf - und Trier die Römer“

Nach dem prestigeträchtigen 3:1-Sieg zuletzt in Worms bekam Triers Trainer Thomas Klasen beim gemeinsamen Jubel mit den Fans am Gästeblock das Megafon des Vorsängers in die Hand gedrückt. Eine Szene, die zeigt, wie sehr die Anhänger auch dem Coach die in vielerlei Hinsicht sensationelle Saison zuschreiben. Klasen wies das Megafon nicht zurück, auf den Zaun kletterte er aber (noch) nicht.