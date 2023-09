Heimspiel am Mittwoch Duell mit Rot-Weiss Koblenz: Eintracht Trier bangt um Routiniers

Acht Spiele, acht Siege: Logo, dass bei Eintracht Trier die Lust groß ist auf die nächste Aufgabe an diesem Mittwochabend um 19 Uhr zu Hause im Moselstadion gegen den Regionalliga-Mitabsteiger FC Rot-Weiss Koblenz. Dass es sportlich bislang so glatt läuft, ist für Triers neuen Trainer Thomas Klasen weiterhin keine Selbstverständlichkeit: „Es ist bemerkenswert und freut mich immens, dass die Mannschaft sowohl defensiv als auch offensiv die vorgegebenen Inhalte so schnell und gut umsetzt.“