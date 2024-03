Justiz-Marathon Der verhinderte WM-Traum: Trierer Fußball-Fan kämpft erfolgreich vor Gericht

Es war alles vorbereitet. Der Trip zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland – organisiert. Die Flüge, die Hotels, die Eintrittskarten für die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft. Für Lars Jakobi die nächste große Sport-Reise, nachdem er bereits 2014 bei der WM in Brasilien und 2016 bei der EM in Frankreich war.