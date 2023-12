Fußball-Oberliga Einsatz von Pyro: Eintracht Trier und FC Bitburg müssen zahlen

Wegen des Einsatzes von Pyrotechnik beim Fußball-Oberliga-Derby zwischen Eintracht Trier und dem FC Bitburg am 10. November bittet der Fußball-Regionalverband Südwest beide Mannschaften zur Kasse. Weil laut Schiedsrichter-Bericht Fans kurz vor Spielbeginn hinter der Gegengerade eine Feuerwerksbatterie gezündet hatten und im Block kurz nach dem Anpfiff eine Leuchtfackel entzündet worden war, muss die Eintracht laut Spruchkammer-Urteil 2100 Euro berappen. Wegen des Abbrennens von zehn Pyros in einem Trierer Fanblock zu Beginn der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen Wormatia Worms am 23. September wurde der SVE zudem zu einer Strafe von 2250 Euro verdonnert. In der Summe gibt’s einen Mini-Erlass, sodass als Gesamtstrafe 3300 Euro verhängt worden sind.